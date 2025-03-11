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В Нижнем Новгороде подросток с ножом напал на детей в школе: что известно о ЧП и пострадавших

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта, ФедералПресс. В одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода во время конфликта ученик напал с ножом на детей. Информацию об инциденте в школе № 117 подтвердили в городском депобре.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. Их осматривают медики», — сообщили в департаменте.

На месте происшествия в школе № 117 работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку для установления причин и обстоятельств конфликта.

В местных пабликах пишут, что поножовщину устроил ученик восьмого класса. Среди пострадавших — двое учеников начальной школы. О самом нападавшем отзываются, как об «изгое».

Как позднее заявили в депобре, здоровью и жизни подростков ничего не угрожает.