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В музыкальной школе под Волгоградом прошла эвакуация

Об инциденте в районном поселке Городище сообщили очевидцы.

Утром во вторник, 11 марта занятия в Городищенской детской школе искусств были резко прерваны. Всех находящихся в здании учащихся и педагогов попросили срочно выйти на улицу, а к территории учебного заведения прибыли машины экстренных служб и правоохранительных органов.

Как удалось узнать корреспонденту «Волгоградской правды.ру», причиной произошедшего стал анонимный звонок о минировании.

«После проведенной проверки здания занятия были возобновлены», -​ рассказали в учебном заведении.

Напомним, что 4 марта в нескольких школах города Михайловки Волгоградской области была проведена эвакуация. По сообщениям интернет-пабликов, эвакуационные мероприятия прошли в школах № 2, 4, 5 и № 10.