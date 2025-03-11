В музыкальной школе под Волгоградом прошла эвакуация

Утром во вторник, 11 марта занятия в Городищенской детской школе искусств были резко прерваны. Всех находящихся в здании учащихся и педагогов попросили срочно выйти на улицу, а к территории учебного заведения прибыли машины экстренных служб и правоохранительных органов.