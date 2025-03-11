В Ростове вынесли приговор по делу о госизмене и попытке убийства Олега Царева

В Ростове-на-Дону к длительному сроку заключения приговорили жителя Ялты, задержанного по шести уголовным статьям, в том числе за госизмену (ст. 275 УК РФ) и посягательство на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах Южного окружного военного суда и прокуратуры Ростовской области.
Известно, что подсудимый получил 24 года лишения свободы. Первые пять лет он должен отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в 800 тысяч рублей.
По данным следствия, в 2022 году экстремист связался с представителями СБУ и выразил желание действовать против России.
Он обучился изготовлению взрывных устройств, получил оружие и патроны, а потом несколько месяцев собирал и передавал информацию о передвижениях общественного деятеля Олега Царева, которого планировали убить. За свою работу исполнителю в среднем платили 15 тысяч рублей в месяц.
В октябре 2023 года в Ялте мужчина несколько раз выстрелил в Олега Царева, но получил отпор и не смог выполнить поставленную задачу.
Напомним, ранее в Ростове на 17 лет колонии строгого режима осудили мужчину, пытавшегося взорвать часть жилого дома в Севастополе.