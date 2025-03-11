В Ростове вынесли приговор по делу о госизмене и попытке убийства Олега Царева

Известно, что подсудимый получил 24 года лишения свободы. Первые пять лет он должен отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в 800 тысяч рублей.