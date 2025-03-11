Избили посетителей: по факту драки с охранниками в уфимском ночном клубе завели «уголовку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за драки в ночном заведении в одном из уфимских торгово-развлекательных комплексов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Согласно предварительным данным, охранники избили посетителей. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».
В настоящее время следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Цель — установить всех участников конфликта и дать правовую оценку их действиям.
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