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Избили посетителей: по факту драки с охранниками в уфимском ночном клубе завели «уголовку»

В Уфе возбудили дело из-за избиения охранниками посетителей ночного клуба.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за драки в ночном заведении в одном из уфимских торгово-развлекательных комплексов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, охранники избили посетителей. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

В настоящее время следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Цель — установить всех участников конфликта и дать правовую оценку их действиям.

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