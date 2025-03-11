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Что известно о нападении школьника на одноклассников в Нижнем Новгороде

Прокуратура начала проверку по факту конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где школьник напал с ножом на одноклассников, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Двоих детей госпитализировали. Подозреваемый в нападении задержан.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

В местных новостных Telegram-каналах распространилась информация о том, что школьник ранил ножом двух человек.

В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода сообщили, что, по предварительной информации, между учениками школы № 117 произошел конфликт.

Пострадавшие

Двоих детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Расследование

Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Они опрашивают участников и свидетелей.

Подозреваемый в нападении задержан.

Прокуратура начала проверку по факту конфликта. В школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.

Специалисты проверят условия обучения детей, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.