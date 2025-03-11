Что известно о нападении школьника на одноклассников в Нижнем Новгороде

Двоих детей госпитализировали. Подозреваемый в нападении задержан.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
В местных новостных Telegram-каналах распространилась информация о том, что школьник ранил ножом двух человек.
В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода сообщили, что, по предварительной информации, между учениками школы № 117 произошел конфликт.
Пострадавшие
Двоих детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.
Расследование
Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Они опрашивают участников и свидетелей.
Подозреваемый в нападении задержан.
Прокуратура начала проверку по факту конфликта. В школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.
Специалисты проверят условия обучения детей, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.