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В Казани врезавшегося в остановку водителя такси арестовали на 15 суток

Его признали виновным в употреблении наркотиков.

Источник: Reuters

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Мировой суд в Вахитовском районе Казани назначил административный арест на 15 суток водителю такси, который врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали 11 человек. Он признан виновным в употреблении наркотиков, сообщили ТАСС в суде.

«В отношении Крусева Евгения Сергеевича было вынесено административное наказание в виде ареста на 15 суток по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)», — сказал собеседник агентства.