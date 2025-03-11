В Казани врезавшегося в остановку водителя такси арестовали на 15 суток

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Мировой суд в Вахитовском районе Казани назначил административный арест на 15 суток водителю такси, который врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали 11 человек. Он признан виновным в употреблении наркотиков, сообщили ТАСС в суде.