В Волгоградской области вынесли приговор семейному душителю

Следствием и судом установлено, что ранее судимый житель Котово 17 ноября 2024 года поссорился с женой. В гостиной он пытался задушить супругу, которая лежала на диване. Свои действия он сопровождал угрозами убийством. В какой-то момент женщине удалось вырваться, но муж схватил ее за одежду и снова повалил на диван, где опять принялся душить. Пострадавшей удалось вырваться во второй раз. Женщина смогла выбежать на улицу и спрятаться за машиной. Укрывшись от душителя она позвонила в полицию.