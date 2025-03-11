В Ростовской области при пожаре в деревянном частном доме погиб мужчина

Утром 1 марта в поселке Чертково Ростовской области при пожаре в деревянном частном доме погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на улице Карла Маркса. Огнем было охвачено 16 кв. метров. На месте от МЧС работали шесть человек, использовалось две единицы техники.
— Причины возгорания пока остаются неизвестными, расследованием займется дознаватель, — уточнили в экстренном ведомстве.
В связи с происшествием спасатели просят жителей Дона не забывать о правилах пожарной безопасности. В частности, курящие люди должны пользоваться пепельницей. Всем также советуют установить дома пожарный извещатель.
Напомним, также прошедшей ночью пожар на улице Подгорной в Ростове унес жизни мужчины и женщины.