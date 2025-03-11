Выросло число детей, заразившихся сальмонеллезом в детском саду Екатеринбурга

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге закрыли на несколько дней детский сад № 48 якобы из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Но родители воспитанников уверены, что настоящей причиной карантина стал сальмонеллез. Тогда было известно, что минимум шесть детей жаловались на рвоту и боли в животе. Некоторые из них попали в ДГБ № 15 с диагнозом «сальмонеллез». В мэрии информацию подтвердили и уточнили, что садик закрыт до 11 марта.