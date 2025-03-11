Выросло число детей, заразившихся сальмонеллезом в детском саду Екатеринбурга

Специалисты Роспотребнадзора провели эпидрасследование в детском саду № 48 в Екатеринбурге после информации о массово заражении сальмонеллезом. Выяснилось, что на сегодняшний день пострадали 16 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Лабораторные исследования выявили сальмонеллу энтеритидис. Работа детского сада была приостановлена. В садике обнаружили несоблюдение технологических процессов, нарушения требований к хранению продукции, отсутствие контроля качества воды и продукции. Получены неудовлетворительные результаты микробиологических исследований проб продукции и смывов с оборудования.
Вероятный источник заражения — куриное яйцо, причиной стало несоблюдение норм санитарного законодательства. Сотрудники, в анализах которых обнаружены возбудители инфекции, отстранены. Вручены предписания о дополнительных мероприятиях.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге закрыли на несколько дней детский сад № 48 якобы из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Но родители воспитанников уверены, что настоящей причиной карантина стал сальмонеллез. Тогда было известно, что минимум шесть детей жаловались на рвоту и боли в животе. Некоторые из них попали в ДГБ № 15 с диагнозом «сальмонеллез». В мэрии информацию подтвердили и уточнили, что садик закрыт до 11 марта.