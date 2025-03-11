Роспотребнадзор нашел причину вспышки сальмонеллеза в детсаду Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с 3 по 10 марта у 16 воспитанников из разных групп детского сада № 48 в Екатеринбурге были зарегистрированы случаи сальмонеллеза. По результатам лабораторных исследований у заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис. Работа детсада была приостановлена.
По итогам проверки в учреждении выявлен ряд нарушений. По данным надзорного ведомства, вероятной причиной заражения стало куриное яйцо, а к возникновению инфекции привело несоблюдение санитарных норм на пищеблоке.
Сотрудников, в анализах которых нашли возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы. Вручены предписания о дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятиях. В детсаду провели заключительную дезинфекцию всех помещений.
В Роспотребнадзоре заверили, что держат ситуацию на строгом контроле.