Роспотребнадзор нашел причину вспышки сальмонеллеза в детсаду Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с 3 по 10 марта у 16 воспитанников из разных групп детского сада № 48 в Екатеринбурге были зарегистрированы случаи сальмонеллеза. По результатам лабораторных исследований у заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис. Работа детсада была приостановлена.