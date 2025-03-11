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Ростовский IT-бизнесмен получил 7 лет колонии за взятку

В Ростове-на-Дону заместитель директора компании ООО Таймер Руслан Колесников признан виновным в даче взятки руководству МКП Ростгорсвет. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Источник: Коммерсантъ

Следствие установило, что господин Колесников передал крупную сумму денег за незаконное размещение волоконно-оптической линии связи на опорах наружного освещения компании.

Районный суд Ростова-на-Дону приговорил Руслана Колесникова к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Однако Ростовский областной суд частично изменил это решение, исключив дополнительное наказание в виде штрафа.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2023 года Следственным управлением СК России по Ростовской области.