«Черный день в истории Казани». 10 лет адскому пожару в ТЦ «Адмирал»

11 марта 2015 года, для многих этот день стал последним. Казань жила обычной жизнью. Торговый центр «Адмирал» в двух километрах от Кремля гудел голосами продавцов и покупателей. Здесь можно было найти всё: одежду, обувь, ткани, товары для дома. Никто не знал, что через несколько часов этот рынок превратится в пылающий ад.