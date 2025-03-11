«Черный день в истории Казани». 10 лет адскому пожару в ТЦ «Адмирал»

Торговый центр «Адмирал» горел больше десяти часов, а люди внутри не успели выбраться. Огонь отрезал пути к спасению, и те, кто пришёл за покупками, оказались в ловушке. Эта трагедия унесла десятки жизней и оставила в сердцах родных боль, которая не утихнет никогда.
«АиФ-Казань» вспоминает трагичную историю.
День, который Казань не забудет.
Торговый центр «Адмирал» когда-то был заводским цехом, но после реконструкции превратился в многолюдный рынок. Здесь продавали одежду, обувь, ковры — сотни предпринимателей зарабатывали себе на жизнь.
11 марта 2015 года, для многих этот день стал последним. Казань жила обычной жизнью. Торговый центр «Адмирал» в двух километрах от Кремля гудел голосами продавцов и покупателей. Здесь можно было найти всё: одежду, обувь, ткани, товары для дома. Никто не знал, что через несколько часов этот рынок превратится в пылающий ад.
В 12:51 на пульт дежурного поступил тревожный звонок: «Горит ТЦ “Адмирал”. Очаг возгорания находился в кафе. По одной из версий, причиной стала неисправная электропроводка. Огонь быстро охватил первый этаж, поднялся выше. Сработала классическая ошибка — кто-то открыл наружные двери, и пламя получило доступ к кислороду. Началась паника.
Битва с огнём.
К месту ЧП прибыли пожарные. Огонь распространялся с ужасающей скоростью. В считаные минуты он охватил несколько этажей, а людям, оказавшимся внутри, путь к выходу был отрезан. Пожарным потребовалось больше девяти часов, чтобы сбить пламя, но трагедия уже случилась — 19 жизней унесли обрушившиеся конструкции и ядовитый дым. Горели тысячи квадратных метров. Люди метались в поисках выхода. Узкие проходы были завалены товаром, систем пожаротушения не было. Кто-то выбегал наружу, кто-то прятался в подсобках, надеясь переждать.
В 14:30 обрушились конструкции, погребая под собой людей. К тушению подключили вертолёты, пожарный поезд. На месте работали более 250 спасателей.
Страшные находки.
Когда начался пожар, продавцы бросились в здание, чтобы вынести товар. Ковры, одежду, мебель скидывали прямо на снег, надеясь спасти хоть что-то. Но сами выбраться смогли не все.
Тела 13 человек нашли под завалами спустя несколько дней, еще четверо скончались в больнице. Среди погибших — 9 иностранных граждан. Двое людей так и остались в списке пропавших без вести. Один из тех, кто сражался за чужие жизни, — подполковник МЧС Сергей Костин. Он руководил первыми расчетами, но сам погиб под обрушившимися перекрытиями.
К 18:00 огонь удалось локализовать. Начался разбор завалов. Кинологи, психологи, десятки спасателей — все искали выживших. Родственники пропавших не отходили от кордонов.
Последствия и память.
Пожар унёс 19 жизней. Более 70 человек получили травмы. Расследование выявило нарушения: неработающие выходы, опасные конструкции, халатность. Собственников здания судили, рынок снесли.
Сначала предполагали, что возгорание произошло в кафе на первом этаже, где до этого взорвался газовый баллон. Однако следствие выяснило, что пожар начался на крыше пристройки, где рабочие пытались заделать протечки. При нагреве загорелась гидроизоляция, а затем пламя перекинулось на всё здание. Металлические конструкции без огнезащиты не выдержали температуры и рухнули.
Расследование длилось почти два года. Опросили тысячу свидетелей, изучили 350 томов дела. Виновными признали 12 человек, но главный владелец «Адмирала» Алексей Семин в суде так и не оказался — его уголовное дело закрыли.
Крупнейшие сроки получили:
- Гусейн Гахраманов, директор арендатора «Заря» — 13 лет,
- Гюльгусейн Наджафов, его заместитель — 9,5 лет,
- Николай Каекин, ответственный за пожарную безопасность — 7 лет,
- Роберт Хайруллин, глава «АС Менеджмент» — 9,5 лет (впоследствии оправдан).
Чиновники, которые закрыли глаза на нарушения, тоже получили реальные сроки. Судебного пристава Жанну Алпарову приговорили к 7 годам, ее подчиненную Минзилю Сафину — к 4,5 годам, инспектора Госстройнадзора Галию Исаеву — к 5 годам.
Двое рабочих, которые в тот день работали на крыше, признали вину. Они, как и еще трое строителей, получили от 4,5 до 6,5 лет лишения свободы.
Что осталось от «Адмирала».
Долгие годы территория торгового центра напоминала о трагедии — обгоревшие стены и руины. Лишь в 2020-м ее расчистили от мусора. Но для тех, кто потерял близких в огне, это место навсегда останется символом боли, а воспоминания о страшном марте 2015 года — никогда не исчезнут.
Сегодня на месте ТЦ «Адмирал» пустырь. Раз в год сюда приходят родственники погибших. Десять лет прошло, но Казань помнит этот день. Имена тех, кто не успел выйти, навсегда остались в истории города.