В Казани арестовали водителя такси, въехавшего в остановку с людьми

КАЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. Мировой суд Вахитовского района Казани арестовал на 15 суток водителя такси, въехавшего в остановку с людьми, за употребление наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
«Вынесено решение об административном наказании в виде ареста на 15 суток по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, на водителя возложена обязанность пройти диагностику и лечение от наркомании.
МВД по Татарстану ранее сообщило, что, согласно акту освидетельствования, в биологических материалах подозреваемого обнаружены следы амфетамина и марихуаны. По словам задержанного, он употреблял запрещенные вещества более месяца назад.
Также МВД сообщало, что 29-летний подозреваемый — житель Казани, официально не трудоустроен. Он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения.
По данным МВД, 10 марта водитель арендованного «Москвича», следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших — ребенок 12 лет.