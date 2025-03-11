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Лидер наркоканала «Череп» задержан в Краснодаре

В Краснодаре правоохранители задержали мужчирну, разыскиваемого за организацию международного канала поставки наркотиков. Он находился в розыске как в России, так и в Абхазии.

Источник: Новая Кубань

По данным следствия, преступная сеть занималась поставками в Абхазию крупных партий запрещенных веществ, включая метадон, мифедрон, кокаин и каннабис. В отношении задержанного ранее было возбуждено уголовное дело, а его имя внесено в международную базу розыска. В результате взаимодействия российских и абхазских правоохранителей его удалось задержать на территории столицы Кубани.

Помимо организатора, к ответственности привлекли и других участников преступной группы. Среди них — двое граждан России и несколько жителей Очамчырского района Абхазии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства деятельности преступной сети.