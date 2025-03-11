Лидер наркоканала «Череп» задержан в Краснодаре

По данным следствия, преступная сеть занималась поставками в Абхазию крупных партий запрещенных веществ, включая метадон, мифедрон, кокаин и каннабис. В отношении задержанного ранее было возбуждено уголовное дело, а его имя внесено в международную базу розыска. В результате взаимодействия российских и абхазских правоохранителей его удалось задержать на территории столицы Кубани.



Помимо организатора, к ответственности привлекли и других участников преступной группы. Среди них — двое граждан России и несколько жителей Очамчырского района Абхазии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства деятельности преступной сети.