Задержан подросток, устроивший поножовщину в нижегородской школе: где скрывался

«Сотрудниками уголовного розыска ОП № 8 по Нижнему Новгороду при взаимодействии с коллегами из Росгвардии подросток задержан на улице Дубравной», — отмечается в сообщении ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным телеграм-канала Baza, полицейские нашли подростка в лесополосе: школьник находился на опоре ЛЭП. Перед задержанием он якобы успел позвонить своим родителям и рассказать об инциденте.
Как добавили в СУ СКР по Нижегородской области, в ближайшее время с подростком проведут следственные действия и изберут меру пресечения.
По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, на отчаянный шаг школьник якобы решился из-за травли одноклассников.
Напомним, ЧП произошло сегодня в школе № 117 Нижнего Новгорода. В одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода во время конфликта ученик напал с ножом на других детей.