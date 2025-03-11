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Задержан подросток, устроивший поножовщину в нижегородской школе: где скрывался

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта, ФедералПресс. Силовики задержали 14-летнего подростка, напавшего сегодня в Нижнем Новгороде на своих одноклассников в школе № 117. Об этом сообщает региональный главк.

«Сотрудниками уголовного розыска ОП № 8 по Нижнему Новгороду при взаимодействии с коллегами из Росгвардии подросток задержан на улице Дубравной», — отмечается в сообщении ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным телеграм-канала Baza, полицейские нашли подростка в лесополосе: школьник находился на опоре ЛЭП. Перед задержанием он якобы успел позвонить своим родителям и рассказать об инциденте.

Как добавили в СУ СКР по Нижегородской области, в ближайшее время с подростком проведут следственные действия и изберут меру пресечения.

По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, на отчаянный шаг школьник якобы решился из-за травли одноклассников.

Напомним, ЧП произошло сегодня в школе № 117 Нижнего Новгорода. В одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода во время конфликта ученик напал с ножом на других детей.