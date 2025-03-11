Завершены поиски подростка, сбежавшего из детского дома в Петербурге

Руководство детского дома в Пушкинском районе заявило о пропаже 17-летнего воспитанника, который сбежал и не выходил на связь. Парня объявили в федеральный розыск. На днях одна из камер видеонаблюдения, установленная на доме на проспекте Шаумяна, распознала лицо пропавшего без вести. На место выехали правоохранители. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.