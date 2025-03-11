Завершены поиски подростка, сбежавшего из детского дома в Петербурге

Руководство детского дома в Пушкинском районе заявило о пропаже 17-летнего воспитанника, который сбежал и не выходил на связь. Парня объявили в федеральный розыск. На днях одна из камер видеонаблюдения, установленная на доме на проспекте Шаумяна, распознала лицо пропавшего без вести. На место выехали правоохранители. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
— Днем 10 марта во дворе здания им удалось разыскать подростка. Его отвезли в отдел полиции, — говорится в сообщении.
Информацию о местонахождении воспитанника передали представителям детского дома.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о пропавшей 12-летней девочки с рыжими волосами. Школьница ушла из дома в преддверии Международного женского дня, после чего перестала отвечать на телефонные звонки. Всех неравнодушных призвали оказать содействие в поиске юной горожанки. Изучить ориентировку можно здесь.