Главврач клиники прокомментировал смерть пациентки после пластической операции на животе

Как сообщала пресс-служба петербургского Следкома, 4 марта женщине провели операцию, никаких жалоб после у нее не было, а ночью 5 марта пациентку обнаружили в тяжелом состоянии. В итоге женщина скончалась. По данным «Фонтанки», погибшей было 56. В медцентре она хотела хирургическим путем избавиться от лишнего веса, подтянуть грудь и живот. После операции, пятого марта, в 23:50, женщина стала задыхаться, ей вызвали скорую, но реанимация не помогла, через полтора часа врачи констатировали смерть.