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Главврач клиники прокомментировал смерть пациентки после пластической операции на животе

Медицинский персонал многопрофильной клиники «Балтмед» сделал все необходимое, как только стало понятно, что их пациентке стало плохо. Об этом 11 марта сообщил «Фонтанке» главный врач Максим Бушара.

«5 марта при ухудшении состояния пациентки медицинские работники предприняли все необходимые меры, были оказаны реанимационные действия, вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Пациентка была проведена в специализированный стационар», — заявил Максим Бушара.

По его словам, клиника оперативно предоставила все требуемые документы в СК. Большинство вопросов корреспондента при этом остались без ответа.

Как сообщала пресс-служба петербургского Следкома, 4 марта женщине провели операцию, никаких жалоб после у нее не было, а ночью 5 марта пациентку обнаружили в тяжелом состоянии. В итоге женщина скончалась. По данным «Фонтанки», погибшей было 56. В медцентре она хотела хирургическим путем избавиться от лишнего веса, подтянуть грудь и живот. После операции, пятого марта, в 23:50, женщина стала задыхаться, ей вызвали скорую, но реанимация не помогла, через полтора часа врачи констатировали смерть.