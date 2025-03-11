Названа вероятная причина обрушения цирковой трибуны со зрителями в Самарской области

Напомним, 7 марта в 18:05 в передвижном цирке на ул. Нефтяников, 1 в Нефтегорске обрушились шесть рядов со зрителями, где находилось, ориентировочно, 20 человек. Пострадали восемь человек, в том числе три женщины 43, 38 и 26 лет и четыре ребенка: три девочки 13, 7 и 3 лет и восьмилетний мальчик. В региональном управлении МЧС России уточнили, что после медицинского обследования в медучреждении потерпевшие направлены на амбулаторное лечение.