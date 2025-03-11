Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки ВСУ

БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба», заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Ночью украинский беспилотник атаковал измерительную станцию нефтепровода “Дружба”… Из-за ночной атаки беспилотника поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу “Дружба” пришлось временно приостановить», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.*
Он подчеркнул, что Венгрия считает «неприемлемыми» атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.
«Нефтрепровод “Дружба” имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна… Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — подчеркнул он.
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