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Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки ВСУ

Сийярто: поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки дрона ВСУ.

Источник: Reuters

БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба», заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Ночью украинский беспилотник атаковал измерительную станцию ​​нефтепровода “Дружба”… Из-за ночной атаки беспилотника поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу “Дружба” пришлось временно приостановить», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.*

Он подчеркнул, что Венгрия считает «неприемлемыми» атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.

«Нефтрепровод “Дружба” имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна… Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — подчеркнул он.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.