Поставки нефти из России в Венгрию приостановили из-за атаки ВСУ

«Нефтрепровод “Дружба” имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна… Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — подчеркнул он.