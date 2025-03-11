В Омске сожгли более 60 килограммов деликатесной норвежской рыбы из-за санкций

60 килограммов красной рыбы были конфискованы и уничтожены на границе с Казахстаном. Груз пытались перевезти в Омск в автомобиле Vortex, следовавшем из казахстанского Кокшетау.
Омич приобрел рыбу в Казахстане для личных нужд. Как оказалось, при себе у него не было сопроводительных документов. Кроме того, норвежская рыба числится в перечне товаров, запрещенных к ввозу в РФ.
Водитель был оштрафован на 3000 рублей, а вся партия красной деликатесной рыбы уничтожена. Это первый случай задержания товаров, попадающих под санкции в Омской области в 2025 году.
Ранее мы сообщали, что в Омской области задержан браконьер, убивший сибирскую косулю.