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Уголовное дело завели после нападения с ножом в нижегородской школе

Мальчик напал на двух своих одноклассников с ножом.

Источник: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело завели после нападения школьника с ножом в одной из школы Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел в школе № 117. 15-летний подросток напал на двух одноклассников с ножом. К счастью, никто не погиб. Пострадавших ребят уже осмотрели медики, их жизни ничего не угрожает.

Подростка уже задержали, с ним будут проведены необходимые следственные действия, а также избрана мера пресечения. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.