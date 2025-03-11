Уголовное дело завели после нападения с ножом в нижегородской школе

Уголовное дело завели после нападения школьника с ножом в одной из школы Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, инцидент произошел в школе № 117. 15-летний подросток напал на двух одноклассников с ножом. К счастью, никто не погиб. Пострадавших ребят уже осмотрели медики, их жизни ничего не угрожает.
Подростка уже задержали, с ним будут проведены необходимые следственные действия, а также избрана мера пресечения. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.