В Калининграде из-за пожара эвакуировали 45 посетителей и работников поликлиники

В Калининграде днем 11 марта в микрорайоне имени Космодемьянского на улице Алданской случился пожар в здании, где расположена поликлиника. Из медицинского учреждения было эвакуировано 45 человек. Никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.
Известно, что в подвале пятиэтажной панельки горел мусор на площади 20 квадратных метров. Нарушу валил густой едкий дым. Он представлял опасность, в частности, для поликлиники, расположенной на первом этаже здания.
Пожар потушен силами 29 сотрудников МЧС, причины случившегося устанавливаются.