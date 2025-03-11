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В Калининграде из-за пожара эвакуировали 45 посетителей и работников поликлиники

Возгорание случилось в жилом доме на улице Алданской.

Источник: МЧС РФ

В Калининграде днем 11 марта в микрорайоне имени Космодемьянского на улице Алданской случился пожар в здании, где расположена поликлиника. Из медицинского учреждения было эвакуировано 45 человек. Никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Известно, что в подвале пятиэтажной панельки горел мусор на площади 20 квадратных метров. Нарушу валил густой едкий дым. Он представлял опасность, в частности, для поликлиники, расположенной на первом этаже здания.

Пожар потушен силами 29 сотрудников МЧС, причины случившегося устанавливаются.