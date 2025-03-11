В Калининграде из-за пожара эвакуировали 45 посетителей и работников поликлиники

В Калининграде днем 11 марта в микрорайоне имени Космодемьянского на улице Алданской случился пожар в здании, где расположена поликлиника. Из медицинского учреждения было эвакуировано 45 человек. Никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.