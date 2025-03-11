В Краснодаре скончался пострадавший после взрыва в доме Белореченска. Об этом сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренков в своем telegram-канале.
Пострадавший при обрушении дома житель умер в краевой больнице. Напомним, мужчину доставили санавиацией в Краснодар 5 марта.
«Выражаю соболезнования родным и близким», — написал глава района Сергей Сидоренко.
Напомним, взрыв газа в доме Белореченска случился в ночь на 5 марта. Происшествие случилось в многоэтажке по улице Красной, 84. Всего пострадали три человека. Двоих жильцов госпитализировали. Третьему пострадавшему назначили амбулаторное лечение.