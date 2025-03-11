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В Краснодаре скончался пострадавший после взрыва в доме Белореченска

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме Белореченска, умер в краевой больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре скончался пострадавший после взрыва в доме Белореченска. Об этом сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренков в своем telegram-канале.

Пострадавший при обрушении дома житель умер в краевой больнице. Напомним, мужчину доставили санавиацией в Краснодар 5 марта.

«Выражаю соболезнования родным и близким», — написал глава района Сергей Сидоренко.

Напомним, взрыв газа в доме Белореченска случился в ночь на 5 марта. Происшествие случилось в многоэтажке по улице Красной, 84. Всего пострадали три человека. Двоих жильцов госпитализировали. Третьему пострадавшему назначили амбулаторное лечение.