Назначена дата прощания с сотрудниками МЧС, погибшими при пожаре в Прикамье

Прощальная панихида состоится в ДК завода «Урал» в Соликамске (Черняховского, 20), начало в 12:00. В 13:30 пройдёт отпевание в Спасо-Преображенском монастыре (20-летия Победы, 82). После этого погибших при исполнении сотрудников МЧС доставят к местам похорон.