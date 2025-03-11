Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначена дата прощания с сотрудниками МЧС, погибшими при пожаре в Прикамье

Панихида по Евгению Некрасову и Александру Царамонову пройдёт в Соликамске.

Церемония прощания с сотрудниками МЧС Евгением Некрасовым и Александром Царамоновым, погибшими при тушении пожара, пройдёт 12 марта, сообщили в главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Прощальная панихида состоится в ДК завода «Урал» в Соликамске (Черняховского, 20), начало в 12:00. В 13:30 пройдёт отпевание в Спасо-Преображенском монастыре (20-летия Победы, 82). После этого погибших при исполнении сотрудников МЧС доставят к местам похорон.

Погребение Александра Царамонова состоится в 14:30 на кладбище села Городище Соликамского округа. Евгения Некрасова похоронят в 15:00 на городском кладбище Березников (Ломоносова, 91).

У Александра и Евгения остались жёны и дети.