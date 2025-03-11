На горе Арагац в Армении накрыло лавиной девять туристов

«11 марта в 15:26 (14:26 мск — прим. ТАСС) в центр управления кризисными ситуациями Арагацотнской региональной спасательной службы поступил сигнал о сходе лавины на северной вершине горы Арагац. Экспедиционная группа из девяти человек оказалась под лавиной. Восемь человек выбрались наружу, один пропал без вести», — сообщили в ведомстве. На место выехали спасатели и поисковые группы.