На горе Арагац в Армении накрыло лавиной девять туристов

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Лавина сошла на горе Арагац на западе Армении, один человек пропал без вести, еще восемь смогли выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в центре кризисного управления спасательной службы МВД республики.
«11 марта в 15:26 (14:26 мск — прим. ТАСС) в центр управления кризисными ситуациями Арагацотнской региональной спасательной службы поступил сигнал о сходе лавины на северной вершине горы Арагац. Экспедиционная группа из девяти человек оказалась под лавиной. Восемь человек выбрались наружу, один пропал без вести», — сообщили в ведомстве. На место выехали спасатели и поисковые группы.
Это первый случай в текущем сезоне, когда туристы попадают под лавину в горах Армении.