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Трое белорусов арестованы в Хорватии за перевозку нелегальных мигрантов

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Обвинение в содействии нелегальной миграции предъявлено трем гражданам Беларуси в Хорватии, сообщило во вторник Управление по борьбе с терроризмом и торговлей людьми республики (USKOK).

Источник: Getty Images

Подано в окружной суд Риеки обвинительное заключение в отношении трех граждан Беларуси (1999, 1989, 1994 годов рождения).

говорится в сообщении

Им инкриминируется создание преступного сообщества, которое в октябре и ноябре 2024 года на территории ряда регионов страны занималось перевозкой иностранных граждан — нелегальных мигрантов через территорию Хорватии к границе со Словенией и Италией.

По данным правоохранителей, белорусы жили в Загребе без регистрации, а передвигались по стране на предварительно купленных в Германии автомобилях. В группе было распределение обязанностей: при транспортировке нелегалов они пускали вперед машину авангарда, еще одно авто использовалось для выявления полицейских патрулей и информировании о них перевозчика.

Таким образом они сумели незаконно переправить к границе не менее 20 мигрантов, взимая с каждого из них за услуги по 200.

До суда обвиняемые будут находиться под стражей — им продлен срок предварительного заключения.