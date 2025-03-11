Трое белорусов арестованы в Хорватии за перевозку нелегальных мигрантов

Подано в окружной суд Риеки обвинительное заключение в отношении трех граждан Беларуси (1999, 1989, 1994 годов рождения).
Им инкриминируется создание преступного сообщества, которое в октябре и ноябре 2024 года на территории ряда регионов страны занималось перевозкой иностранных граждан — нелегальных мигрантов через территорию Хорватии к границе со Словенией и Италией.
По данным правоохранителей, белорусы жили в Загребе без регистрации, а передвигались по стране на предварительно купленных в Германии автомобилях. В группе было распределение обязанностей: при транспортировке нелегалов они пускали вперед машину авангарда, еще одно авто использовалось для выявления полицейских патрулей и информировании о них перевозчика.
Таким образом они сумели незаконно переправить к границе не менее 20 мигрантов, взимая с каждого из них за услуги по 200.
До суда обвиняемые будут находиться под стражей — им продлен срок предварительного заключения.