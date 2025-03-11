Трое белорусов арестованы в Хорватии за перевозку нелегальных мигрантов

По данным правоохранителей, белорусы жили в Загребе без регистрации, а передвигались по стране на предварительно купленных в Германии автомобилях. В группе было распределение обязанностей: при транспортировке нелегалов они пускали вперед машину авангарда, еще одно авто использовалось для выявления полицейских патрулей и информировании о них перевозчика.