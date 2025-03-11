Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший при атаке БПЛА на Подмосковье остается в тяжелом состоянии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате атаки украинских дронов на Подмосковье в ночь на 11 марта остается в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро человек в состоянии средней и легкой степеней тяжести. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

«На стационарном лечении остаются шесть пострадавших, среди которых двое детей. Состояние одного пациента остается крайне тяжелым, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести», — рассказал Кузнецов.

По его словам, женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Подмосковье, будет переведена на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр им. Вишневского Минздрава России. Также были проведены телемедицинские консультации по двум пострадавшим детям со специалистами Российской детской клинической больницы, пациенты получают все необходимое лечение в больницах Московской области.