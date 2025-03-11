Пострадавший при атаке БПЛА на Подмосковье остается в тяжелом состоянии

По его словам, женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Подмосковье, будет переведена на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр им. Вишневского Минздрава России. Также были проведены телемедицинские консультации по двум пострадавшим детям со специалистами Российской детской клинической больницы, пациенты получают все необходимое лечение в больницах Московской области.