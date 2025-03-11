В Башкирии мужчина погубил жену, неправильно установив дома баллон с сжиженным газом

В Кугарчинском районе Башкирии мужчине вынесли приговор за гибель супруги. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.
В период с 16 июня 2023 года по 21 ноября 2024-го мужчина самовольно установил на кухне своего дома баллон с сжиженным газом. Он нарушил нормы и правила технической безопасности, и для подключения использовал непредназначенные для установки сантехнический и резиновый шланги.
В результате произошла утечка газа, которая привела к возгоранию дома. Супруга подсудимого отравилась угарным газом и погибла на месте происшествия.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кугарчинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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