В Башкирии мужчина погубил жену, неправильно установив дома баллон с сжиженным газом

На мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кугарчинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.