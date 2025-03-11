В станице Манычской Ростовской области произошел смертельный пожар

Смертельный пожар произошел в станице Манычской Ростовской области сегодня, 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, в населенном пункте выгорел частный дом, который находился на улице Манычской. Помощь вызвали очевидцы, которые заметили дым.
— Возгорание на 56 кв. метрах ликвидировали восемь пожарных, использовалось две спецмашины. В ходе тушения обнаружили погибшего 61-летнего хозяина дома, — рассказали в экстренном ведомстве.
По одной из версий дознавателя, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Напомним, также сегодня утром при пожаре в деревянном доме в поселке Чертково Ростовской области погиб 64-летний мужчина.