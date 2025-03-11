Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве

УФА, 11 мар — РИА Новости. Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве известного баскетболиста, чемпиона РСФСР Андрея Сидорика, оставлен под стражей до 14 апреля.
«Октябрьский районный суд города Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Следственными органами Красновский И. В. обвиняется в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика — чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу, мастера спорта по баскетболу», — сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
В пресс-службе рассказали, что Красновский в ночь на 14 января в ходе возникшего после совместного употребления спиртных напитков конфликта нанес потерпевшему множество ножевых ранений, в результате чего последний скончался спустя непродолжительное время.
«Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста. Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, до 14 апреля», — говорится в релизе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что обвиняемый в убийстве баскетболиста Красновский является внуком оружейника Калашникова.