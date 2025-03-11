Внука оружейника Калашникова обвинили в убийстве

«Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста. Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, до 14 апреля», — говорится в релизе.