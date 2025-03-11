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Омские власти выпустили памятку для населения для защиты от БПЛА

Министерство региональной безопасности рассказало, как правильно себя вести в случае атаки вражеских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области власти опубликовали памятку с информацией, как вести себя во время атаки беспилотников. Это было сделано для предупреждения потенциальной опасности.

Как рассказали в министерстве региональной безопасности, эта информация в определенных условиях поможет спасти жизнь и здоровье. Атаки вражеских беспилотников за последние сутки участились на западе страны и в центральной ее части. Именно поэтому и была разработана памятка для защиты населения.

«В связи с тем, что сегодня ряд российских регионов подвергся атакам БПЛА, рекомендуем ознакомиться с памяткой», — рассказали в ведомстве.

Фото: министерство региональной безопасности Омской области.

Также власти обратились к омичам с просьбой распространить памятки среди людей, проживающих в других регионах. Как ранее писала редакция «КП Омск», летевший в Омск из Москвы самолет незапланированно сел в Казани.