Омские власти выпустили памятку для населения для защиты от БПЛА

В Омской области власти опубликовали памятку с информацией, как вести себя во время атаки беспилотников. Это было сделано для предупреждения потенциальной опасности.
Как рассказали в министерстве региональной безопасности, эта информация в определенных условиях поможет спасти жизнь и здоровье. Атаки вражеских беспилотников за последние сутки участились на западе страны и в центральной ее части. Именно поэтому и была разработана памятка для защиты населения.
«В связи с тем, что сегодня ряд российских регионов подвергся атакам БПЛА, рекомендуем ознакомиться с памяткой», — рассказали в ведомстве.
Фото: министерство региональной безопасности Омской области.
Также власти обратились к омичам с просьбой распространить памятки среди людей, проживающих в других регионах. Как ранее писала редакция «КП Омск», летевший в Омск из Москвы самолет незапланированно сел в Казани.