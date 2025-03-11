Омские власти выпустили памятку для населения для защиты от БПЛА

Как рассказали в министерстве региональной безопасности, эта информация в определенных условиях поможет спасти жизнь и здоровье. Атаки вражеских беспилотников за последние сутки участились на западе страны и в центральной ее части. Именно поэтому и была разработана памятка для защиты населения.