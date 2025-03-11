В Жабинке мужчина не менее 20 раз стрелял из пистолета по автомобилям

Житель города Ляховичи из пневматического пистолета стрелял по автомобилям в Жабинке, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
44-летний и 42-летний жители города Жабинки рассказали милиции, что неизвестный повредил их «Мерседес» и «Москвич». Причиненный им ущерб оценивается в сумму около 350 белорусских рублей.
Милиция выяснила, что к произошедшему причастен 42-летний ранее не судимый житель города Ляховичи. Он купил пневматический пистолет в магазине и стрелял из балкона квартиры по автомобилям.
Установлено, что он приехал к своей знакомой в гости.
«Находясь в нетрезвом виде, решил продемонстрировать умения и меткость, направился на балкон и произвел не менее 20 выстрелов по автомобилям горожан», — сообщили подробности в милиции.
Теперь ему придется ответить перед законом за хулиганство.
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