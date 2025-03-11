Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жабинке мужчина не менее 20 раз стрелял из пистолета по автомобилям

Пьяный мужчина стрелял из пневматического пистолета по автомобилям в Жабинке.

Источник: Комсомольская правда

Житель города Ляховичи из пневматического пистолета стрелял по автомобилям в Жабинке, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

44-летний и 42-летний жители города Жабинки рассказали милиции, что неизвестный повредил их «Мерседес» и «Москвич». Причиненный им ущерб оценивается в сумму около 350 белорусских рублей.

Милиция выяснила, что к произошедшему причастен 42-летний ранее не судимый житель города Ляховичи. Он купил пневматический пистолет в магазине и стрелял из балкона квартиры по автомобилям.

Установлено, что он приехал к своей знакомой в гости.

«Находясь в нетрезвом виде, решил продемонстрировать умения и меткость, направился на балкон и произвел не менее 20 выстрелов по автомобилям горожан», — сообщили подробности в милиции.

Теперь ему придется ответить перед законом за хулиганство.

Ранее мы писали, что МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.

Еще житель Могилева после лишения прав выдал себя за другого человека, но попался.

Кроме того, мы писали, что девушка погибла под Лунинцем, когда Volkswagen с молодежью протаранил ограждение моста и упал в мелиоративный канал: «Водителя и двух пассажиров спасли очевидцы».