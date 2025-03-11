В Красноярском крае сноубордисты два дня блуждали по тайге

«Поспали два часа, но к утру мы были все сухие и двинули дальше… Двигались уверенно. Знали, как нам выйти. Анализировали природные моменты. Да, у нас сели телефоны и прочие вещи… С одной зажигалкой и пакетиком провернули это дело. Километров 30 мы прошли по снегу, просто по горло. По мокрому и по сухому», — рассказал сноубордист.