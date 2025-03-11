В Красноярском крае сноубордисты два дня блуждали по тайге

По данным спасательных служб, 9 марта два спортсмена отправились кататься на сноубордах, однако вечером они не вернулись обратно.
«В течение суток поступило сообщение о том, что в районе базы отдыха “Ергаки” в Ермаковском районе потерялись два человека, которые 9 марта ушли кататься на сноуборде и не вернулись. К вечеру мужчины вышли самостоятельно, в медицинской помощи не нуждались», — говорится в сообщении ведомства.
Сноубордисты рассказали свою историю в Telegram-канале, посвящённом фрирайду в Ергаках и Арадане. По словам одного из мужчин, они заблудились в тайге, с собой у них были только зажигалка и пластиковый пакет, с помощью которых они топили снег и лед. Вечером первого дня, воспользовавшись лунным светом, они построили импровизированную землянку и разожгли костер, чтобы просушить промокшую одежду.
«Поспали два часа, но к утру мы были все сухие и двинули дальше… Двигались уверенно. Знали, как нам выйти. Анализировали природные моменты. Да, у нас сели телефоны и прочие вещи… С одной зажигалкой и пакетиком провернули это дело. Километров 30 мы прошли по снегу, просто по горло. По мокрому и по сухому», — рассказал сноубордист.
Оба мужчины считают, что пребывание в экстремальной ситуации дало им новый взгляд на жизнь — они научились радоваться мелочам, например, таким как найденная пустая бутылка, которую они наполнили водой из ручья.