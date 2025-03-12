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Авария на Обводном: грузовик от удара лег на бок

Серьезное ДТП произошло в Петербурге вечером 11 марта на углу Обводного канала и Боровой улицы у моста. Как сообщили Фонтанке очевидцы, столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Грузовик от удара врезался в ограждение и опрокинулся на бок. На месте работают скорая и две пожарных машины, однако открытого огня не видно.

Как заявили в МВД, несмотря на серьезные повреждения машин, ДТП обошлось без жертв и пострадавших.