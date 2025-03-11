Киев готов на прекращение СВО и немедленно остановит стрельбу: итоги переговоров по заявлениям США

США и Украина провели переговоры.
Представители США заявили по итогам переговоров с делегацией Украины в городе Джидда в Саудовской Аравии, что Киев готов на прекращение огня в зоне спецоперации сроком на 30 дней. О результатах диалога Киева и Вашингтона, как их видят США, по проблеме урегулирования конфликта на Украине — в материале URA.RU.
Украина сдалась под напором США и идет к миру.
Рубио заявил о готовности Украины к переговорам с РоссиейФото: Official State Department / Freddie Everett.
После встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, которая завершилась скандалом, США остановили военную помощь Киеву. Трамп увидел, что Зеленский не готов к миру и решил его принудить силой к переговорам по урегулированию конфликта с Россией. В Джидде США предложили Украине прекращение огня и переход к диалогу с РФ по завершению противостояния, Киев это поддержал, отметил госсекретарь США Марко Рубио.
Делегация Украины на встрече предложила «конкретные шаги и предложения» для мира, заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, передает РИА Новости. Он добавил, что Киев готов прекратить боевые действия и начать переговоры. США возобновят военную и финансовую помощь Украине, сообщил Уолтц.
Что Украина получит от США.
Возобновляются военные поставки КиевуФото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense.
По итогу переговоров в Джидде американская делегация согласилась немедленно снять паузу на поставки военной помощи Киеву. Также США возобновляют передачу разведданных Украине, передает Associated Press. Из-за скандала на встрече Трампа и Зеленского было сорвано подписание соглашения по передаче полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов США. Американцы планировали компенсировать свои расходы на поддержку Киева, получением природных ресурсов Украины. После переговоров в Саудовской Аравии появились перспективы для заключения сделки, сообщили представители Вашингтона.
Россию уведомят о предложении Киева.
Трамп надеется на согласие России по вопросу прекращения огняФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
По данным американской делегации на переговорах в Саудовской Аравии — Россию проинформируют о готовности Украины к прекращению огня, заявил Уолтц. Он собирается переговорить об этом с представителем РФ.
Трамп сказал, что надеется получить согласие президента России Владимира Путина на прекращение огня на Украине, передает РИА Новости. В США надеются, что РФ примет предложение о приостановке боевых действий на Украине.