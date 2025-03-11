Киев готов на прекращение СВО и немедленно остановит стрельбу: итоги переговоров по заявлениям США

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, которая завершилась скандалом, США остановили военную помощь Киеву. Трамп увидел, что Зеленский не готов к миру и решил его принудить силой к переговорам по урегулированию конфликта с Россией. В Джидде США предложили Украине прекращение огня и переход к диалогу с РФ по завершению противостояния, Киев это поддержал, отметил госсекретарь США Марко Рубио.