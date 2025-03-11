Тесть экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова пропал в Африке

Вячеслав Палий давно увлекается путешествиями по миру, выбирая при этом сложные маршруты с пересечением нескольких стран. Обычно такие поездки занимают около месяца. 5 февраля он вылетел из Италии в Африку и оказался в Буркина-Фасо.
21 февраля Вячеслав последний раз говорил с родственниками. Он сообщил, что едет на автобусе в столицу Мали. Затем он планировал полететь транзитом через Стамбул в Тбилиси, чтобы встретиться с супругой и уехать с ней в Панаму. С тех пор связь с ним пропала.
Ульяна отметила, что семья уже обратилась в МИД России и администрацию президента. Она также написала заявления в российские посольства в Буркина-Фасо и Мали. Виталий Лысцов пытается организовать поиски через своих товарищей по португальской «Боавиште», которые имеют связи в этих странах.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге задержали мужчину, который пропал 18 лет назад ещё ребёнком. В сентябре 2007 года 14-летний Дмитрий Егоров вышел на прогулку и так и не вернулся домой. Его исчезновение стало настоящей загадкой для родных и друзей.