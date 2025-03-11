Тесть экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова пропал в Африке

21 февраля Вячеслав последний раз говорил с родственниками. Он сообщил, что едет на автобусе в столицу Мали. Затем он планировал полететь транзитом через Стамбул в Тбилиси, чтобы встретиться с супругой и уехать с ней в Панаму. С тех пор связь с ним пропала.