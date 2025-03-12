Как сообщало URA.RU ранее, журналисты показали карту того, как действовали российские бойцы после того, как проникли в тыл ВСУ в Судже, пройдя к позициям противника через газопровод. Они преодолели около 15 километров по незадействованному газопроводу, дыша ядовитыми испарениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину была представлена информация об операции еще до ее начала.