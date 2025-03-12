Украина взбесилась из-за визита кандидата в президенты МОК в РФ

На Украине национальная федерация гимнастики возмутилась из-за визита кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву. В Киеве считают, что они больше достойны внимания со стороны чиновника международной федерации, чем Россия. Об этом заявили представители украинского спорта.