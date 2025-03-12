Украина взбесилась из-за визита кандидата в президенты МОК в РФ

На Украине вызвал возмущение визит функционера МОК в Россию.
На Украине национальная федерация гимнастики возмутилась из-за визита кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву. В Киеве считают, что они больше достойны внимания со стороны чиновника международной федерации, чем Россия. Об этом заявили представители украинского спорта.
«Украинская федерация гимнастики считает… объятия Ватанабэ с российским гимнастом Никитой Нагорным недопустимым поведением. Зато заслуживает внимания Украина…», — передает портал tribuna.com.
Ранее, находясь в Москве Ватанабэ выразил желание вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Однако, по его словам, это возможно только после завершения украинского конфликта.