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Украина взбесилась из-за визита кандидата в президенты МОК в РФ

На Украине национальная федерация гимнастики возмутилась из-за визита кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву. В Киеве считают, что они больше достойны внимания со стороны чиновника международной федерации, чем Россия. Об этом заявили представители украинского спорта.

На Украине вызвал возмущение визит функционера МОК в Россию.

На Украине национальная федерация гимнастики возмутилась из-за визита кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву. В Киеве считают, что они больше достойны внимания со стороны чиновника международной федерации, чем Россия. Об этом заявили представители украинского спорта.

«Украинская федерация гимнастики считает… объятия Ватанабэ с российским гимнастом Никитой Нагорным недопустимым поведением. Зато заслуживает внимания Украина…», — передает портал tribuna.com.

Ранее, находясь в Москве Ватанабэ выразил желание вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Однако, по его словам, это возможно только после завершения украинского конфликта.