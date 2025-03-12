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В Днепропетровске на фоне тревоги с воздуха прогремела серия взрывов

После взрывов начался пожар на объекте инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

Три серии взрывов произошли в ночь на среду в Днепропетровске, информирует «Страна.ua».

«Новые взрывы», — рассказали украинские журналисты.

В регионе звучит воздушная тревога. По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 19:44 мск вторника.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак проинформировал, что после взрывов начался пожар на объекте инфраструктуры.

«Горит объект инфраструктуры», — написал он в Telegram.

Кроме того, взрывы прогремели в Сумах и Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате взрывов повреждения получил объект энергетики.