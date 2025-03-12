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Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — сказал собеседник агентства.

Утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».