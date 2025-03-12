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В Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов…», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрыв прогремел в Харькове.

В Киеве, Киевской и Харьковской областях звучит тревога с воздуха.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены также включены в десяти украинских регионах. В частности, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске.