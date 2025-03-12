Алаудинов нарек операцию «Труба» в Судже историческим званием

Алаудинов рассказал об успехе под Суджей.
Армия России провела одну из самых успешных операций за все время СВО. Бойцы проникли по трубе в тыл украинских войск и добились разгрома противника. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Сама операция, я считаю, одна из самых результативных, наверное, за все время СВО. Результат операции уже превзошел сам себя», — передает ТАСС слова Алаудинова.
Резко изменить расстановку сил под Суджей смог отряд бойцов РФ из 800 человек, который решился преодолеть около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно для ВСУ проникнуть в украинский тыл. Операция «Труба» заняла около недели. Бойцы РФ рисковали жизнью, находясь внутри трубы и дыша опасными испарениями.