Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов нарек операцию «Труба» в Судже историческим званием

Армия России провела одну из самых успешных операций за все время СВО. Бойцы проникли по трубе в тыл украинских войск и добились разгрома противника. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Алаудинов рассказал об успехе под Суджей.

Армия России провела одну из самых успешных операций за все время СВО. Бойцы проникли по трубе в тыл украинских войск и добились разгрома противника. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Сама операция, я считаю, одна из самых результативных, наверное, за все время СВО. Результат операции уже превзошел сам себя», — передает ТАСС слова Алаудинова.

Резко изменить расстановку сил под Суджей смог отряд бойцов РФ из 800 человек, который решился преодолеть около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно для ВСУ проникнуть в украинский тыл. Операция «Труба» заняла около недели. Бойцы РФ рисковали жизнью, находясь внутри трубы и дыша опасными испарениями.