Женщину, торговавшую органами казахстанцев, задержали в Польше

О задержании женщины сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская. По ее словам, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы перепродать их на черном рынке.
В Казахстане женщину уже заочно приговорили к 12 годам колонии за торговлю органами и участие в организованной международной ОПГ. Казахстанские правоохранители объявили ее в розыск.
Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол. Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции.
ТАСС уточняет, что женщина находилась в розыске в Казахстане с ноября 2020 года, в отношении нее Интерпол выдал «красное уведомление», то есть международно признанный запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами.
Отметим, согласно статье 116 УК РК, принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.