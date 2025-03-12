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Женщину, торговавшую органами казахстанцев, задержали в Польше

В Польше задержали гражданку Украины, осужденную в Казахстане за торговлю органами и участию в международной ОПГ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Источник: Nur.kz

О задержании женщины сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская. По ее словам, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы перепродать их на черном рынке.

В Казахстане женщину уже заочно приговорили к 12 годам колонии за торговлю органами и участие в организованной международной ОПГ. Казахстанские правоохранители объявили ее в розыск.

Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол. Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции.

ТАСС уточняет, что женщина находилась в розыске в Казахстане с ноября 2020 года, в отношении нее Интерпол выдал «красное уведомление», то есть международно признанный запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами.

Отметим, согласно статье 116 УК РК, принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.