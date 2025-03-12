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В Хабаровске вынесли приговор женщине за убийство сожителя

Она проведет в колонии 7,5 лет.

Источник: Комсомольская правда

В феврале Индустриальный районный суд вынес приговор женщине, которая убила сожителя во время ссоры. Трагедия произошла, когда хабаровчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила своего сожителя ножом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мужчина получил ножевое ранение в грудную клетку. Женщина признала свою вину и раскаялась. Суд учел, что она сразу же вызвала скорую помощь и попыталась помочь потерпевшему.

«Также при вынесении приговора суд принял во внимание наличие у женщины малолетних детей и аморальное поведение потерпевшего, которое послужило причиной ссоры», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Женщина была осуждена на семь с половиной лет лишения свободы, но приговор еще не вступил в законную силу.