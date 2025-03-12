Раскрыты подробности нападения амурского тигра на лесничего

«Выяснены обстоятельства гибели участкового лесничего, произошедшей 11 марта в Красноармейском районе Приморского края. Погибший, 1969 года рождения, являлся сотрудником КГКУ “Примлес” и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. Участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади», — говорится в сообщении минприроды Приморья.