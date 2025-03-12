Раскрыты неожиданные детали дела о взрыве в «Алых парусах»

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, доставленный в реанимацию с множественными травмами, скончался. Второй человек, который погиб при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса», оказался убийцей-смертником. По некоторым данным, покушение на основателя «Арбата» готовили несколько человек более одного месяца.