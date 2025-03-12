Мошенники нашли самый неочевидный способ содрать деньги с россиян

Мошенники присылают вредоносные ссылки через мессенджеры.
После введения новой системы самозапрета на кредиты для россиян, мошенники начали активно использовать эту функцию для их обмана. По данным Ассоциации развития финграмотности, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и утверждают, что запрет на получение кредитов установлен ошибочно.
«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий “Госуслуги”, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — пояснили в организации «Известиям».
Самозапрет на кредиты — новая функция, которая стала доступна с марта и делающая невозможным оформление кредитов на свое имя, добавив соответствующую отметку в кредитной истории через портал «Госуслуги». Инициатива должна была защитить россиян от мошенников.
Жертвой мошенников может стать любой. Ранее на уловки злоумышленников попалась Лариса Долина. Тогда суд распорядился взыскать с мошенников 69 миллионов рублей.