Мошенники нашли самый неочевидный способ содрать деньги с россиян

«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий “Госуслуги”, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — пояснили в организации «Известиям».