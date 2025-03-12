Во Владивостоке водитель сбил 6-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

Во Владивостоке в районе дома № 11 на улице Магнитогорская водитель сбил ребёнка и уехал с места происшествия. ГАИ проводит проверку по факту инцидента, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.