Во Владивостоке водитель сбил 6-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

Во Владивостоке в районе дома № 11 на улице Магнитогорская водитель сбил ребёнка и уехал с места происшествия. ГАИ проводит проверку по факту инцидента, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался в сторону дома № 13 по улице Магнитогорская и сбил 6-летнего ребёнка, переходившего дорогу. Вместо того чтобы оказать помощь, водитель скрылся с места аварии.
В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
Составлены административные материалы по статьям 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью») и 12.27 ч.2 КоАП РФ («Оставление места ДТП»).
Ведётся комплекс мероприятий по установлению личности водителя, проводится ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, во Владивостоке 64-летний водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны улицы Чичерина в направлении улицы Беговая, сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.