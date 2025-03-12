В Приморье завершено следствие по делу о взрыве водонагревателя

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мастера по ремонту бытовой техники, который обвиняется в выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности. Инцидент произошёл в Уссурийске, где мужчина, не имеющий необходимой группы допуска по электробезопасности, взялся за ремонт электроводонагревателя. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком Приморья».
По данным следствия, в июле 2024 года жительница дома на улице Пионерская обратилась к мастеру для починки бытового прибора. Устная договорённость была достигнута на сумму 1800 рублей. Однако, как выяснилось позднее, мужчина не обладал квалификацией для работы с устройствами, функционирующими под давлением. Несмотря на это, он приступил к ремонту, допустив серьёзные нарушения. После завершения работ хозяйка устройства сообщила о новых неполадках, но мастер проигнорировал её обращения.
В результате неправильного ремонта водонагреватель взорвался. От удара взрывной волны женщина, проживающая в квартире, получила травмы рук. Кроме того, были частично разрушены стены помещения и выбиты стекла. Следствие установило, что действия мастера привели к созданию опасной ситуации, угрожавшей жизни и здоровью людей.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Согласно данной статье, виновному может грозить наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы на срок до двух лет. На данный момент собрана достаточная доказательная база, и материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.