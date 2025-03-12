В Приморье завершено следствие по делу о взрыве водонагревателя

По данным следствия, в июле 2024 года жительница дома на улице Пионерская обратилась к мастеру для починки бытового прибора. Устная договорённость была достигнута на сумму 1800 рублей. Однако, как выяснилось позднее, мужчина не обладал квалификацией для работы с устройствами, функционирующими под давлением. Несмотря на это, он приступил к ремонту, допустив серьёзные нарушения. После завершения работ хозяйка устройства сообщила о новых неполадках, но мастер проигнорировал её обращения.