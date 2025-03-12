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Пикирующий ястреб травмировал 12 жителей британской деревни

Жители британской деревни Флэмстед столкнулись с необычной проблемой — ястребом, который атакует людей, пикируя с высоты. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители заметили птицу ещё в ноябре, когда она не выказывала агрессии. Однако на прошлой неделе ястреб стал вести себя крайне агрессивно. За короткое время он ранил 12 человек. Особенно пострадали высокие мужчины.

Ястребов, которые относятся к семейству ястребиных, насчитывают более 50 видов. Они обычно охотятся на птиц, млекопитающих и других животных.

Как сообщал Life.ru, более 5 тысяч жителей Словакии могут столкнуться с проблемами в водоснабжении из-за бора. Животное строит плотину в Кленовой долине Татранского национального парка. Экологи сейчас готовят план, как остановить грызуна, не причинив ему вреда.